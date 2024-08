Kandern/Rebland: Temporeduzierungen betrachten den Einzelfall

Ortsdurchfahrt Riedlingen: Hier sind in der Ortsdurchfahrt Gehwege vorhanden, eine Unfalllage existiert nicht. Mehrere Verkehrsdatenerhebungen ergeben, dass die Autofahrer hier ohnehin bereits 30 Stundenkilometer einhalten, obwohl außer in dem Kurvenbereich um die Kirche herum eigentlich 50 Stundenkilometer gefahren werden dürfte. Es gibt bislang keinen Lärmaktionsplan liegt nicht vor, es fehlt also die Grundlage.