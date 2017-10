Kandern Reiten und töpfern

Für Kinder wird in Kandern wieder ein Herbstferienprogramm angeboten. Aus zehn Aktionen – vom Töpfern in der Kunstwerkstatt bis hin zum Reiten – kann ausgewählt werden.

Kandern. Ab sofort ist das Kinderferienprogramm für die Herbstferien in der Tourist-Information erhältlich. Zudem ist es auf der Internetseite der Stadt Kandern unter Aktuelles zu finden.

Los geht es am Montag, 30. Oktober. Insa Hoffmann lädt Kinder ab sechs Jahren von 10 bis 12 Uhr in die Kunstwerkstatt zum Töpfern ein. Von 10 bis 18 Uhr können die jungen Teilnehmer einen Tag unter dem Motto „Halloween“ auf der Blue Mountain Ranch in Malsburg-Marzell verbringen. Mit dem Pferd geht es auf eine Schnitzeljagd, außerdem stehen Gleichgewicht und Koordination im Fokus.

Um Pferde geht es auch am Dienstag, 31. Oktober. Von 14 bis 16.30 Uhr finden vom Fohrenhof in Tannenkirch aus ein geführter Ausritt statt. Am Donnerstag, 2. November, dreht sich alles um die „Kunst der wirbelnden Stöcke“. Von 9 bis 13 Uhr lernen die Kinder im Kanderner Bürgersaal spielerisch und kämpferisch, was es mit dem Stockkampf der Philippinen (Escrima) auf sich hat. Trainiert werden Aufmerksamkeit und Konzentration. Mit Spielen aus der Erlebnispädagogik soll die intensive Arbeit immer wieder aufgelockert werden.

Ebenfalls am 2. November wird im Hochtouristenkeller von 10 bis 12.30 Uhr Allerlei aus Seife gebastelt, um die duftenden Ergebnisse dann zu Weihnachten verschenken zu können. Von 15 bis 16.30 Uhr wird im Kino in Kandern ein Überraschungsfilm gezeigt.

Am Freitag, 3. November, steht im Bürgersaal von 14 bis 16 Uhr noch ein kreativer Kindertanz auf dem Programm. An diesem Tag finden außerdem die drei Programmpunkte „Töpfern“, „Ausreiten“ sowie „Kunst der wirbelnden Stöcke“ ein zweites Mal statt.

n Anmeldungen sind ab Montag, 23. Oktober, bei der Tourist-Information, Hauptstraße 18, Tel. 07626/972356 oder E-Mail verkehrsamt@kandern.de, möglich.