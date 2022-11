Kandern Rekord bei Hühnern

Kandern (os). Der Kleintierzuchtverein C 807 Kandern ist laut dem Vorsitzenden Gerhard Schmiedlin trotz Pandemie gut aufgestellt. „Wir gehen nach den bei der Lokalschau gezeigten Leistungen davon aus, dass unsere aktiven Züchter bei den überregionalen Schauen sehr gut abschneiden werden“, betonte er bei der Lokalschau im Vereinsheim in der Au mit Ausstellungsleiter Patrick Kurzbach. Ausgestellt waren knapp 190 Tiere, Kaninchen und Geflügel, die von 18 aktiven Züchtern präsentiert wurden. „Das ist ein Rekord, wobei vor allem die 81 Hühner sehr außergewöhnlich sind“, sagte Schmiedlin. Eine solche Geflügelzucht sei im Gegensatz zur Kaninchenzucht in der Region in diesem Umfang nirgends anzutreffen. Schmiedlin und Kurzbach freuten sich als Gastgeber über die sehr guten Noten der Preisrichter und den sehr guten Besuch der Lokalschau. „Das ist ein erfreulicher Beleg dafür, dass der Kanderner Verein in der Öffentlichkeit in Stadt und Umgebung einen guten Ruf genießt“, so Schmiedlin. Vor allem viele Familien mit Kindern waren gekommen.