Ein Teil der Rezertifizierung umfasse auch die Einbindung der Ortsteile und Malsburg-Marzell in das Kursprogramm, weshalb sie auf dem neuentworfenen Plakat der VHS einzeln aufgeführt werden. Im Zuge dessen wurde die Haushaltsbefragung in allen Ortsteilen durchgeführt, wobei die Erkenntnisse sowohl dem Programm für die nächsten Jahre als auch dem Leitbild zugute kommen. Die Befragung war anfangs nicht geplant, allerdings sollte die Bevölkerung auch miteinbezogen werden. Vor allem Menschen, die nicht an VHS-Kursen teilnehmen. Fräulin erklärte, dass genau diese Gruppe so mit dem neuen Leitbild und Kursprogramm an die VHS geholt werden soll. Sie erläuterte auch, dass die Befragung noch etwas verlängert wird, da es ein Zustellungsproblem in Feuerbach gab. Diese Rückmeldungen seien ihnen aber genauso wichtig, weshalb es noch mindestens bis zum Wochenende geht. Sie berichtete, dass es schon mehr als 60 Rückmeldungen gab und man Bürger zwischen 24 und 80 erreicht habe. Hauptsächlich wären die Rückmeldungen online eingegangen.