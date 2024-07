Kandern-Riedlingen: Alte Schule und Munistall stehen an

Projekt Nummer zwei ist die Öffnung des Bogens am Munistall in der Vorbereitung der längerfristig geplanten Verlagerung des Feuerwehrfahrzeugs in die Nähe der Alten Schule. Da für die neue Feuerwehr-Infrastruktur auf die Erhöhung der Fachförderung auf 120 000 Euro gehofft wird, ist dieses Vorhaben wegen der Haushaltslage erst in einem übernächsten Schritt in Richtung 2027 möglich. Die Öffnung des Bogens werde vermutlich auch vom Denkmalschutz begrüßt, erläuterte Kovac, da die historische Bausubstanz so besser zur Geltung kommen würde und es Hinweise darauf gebe, dass dieser irgendwann zugemauert wurde.