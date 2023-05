Kandern-Riedlingen Denkmalstiftung will Gemälde retten

Einst war sie vollständig ausgemalt, heute sind nur noch wenige Fresken erhalten. Zumindest diese sollen nun für die Nachwelt gesichert werden.

Auf Empfehlung des Denkmalamts in Freiburg wurden deshalb vor zwei Jahren die Grundmauern mit einem speziellen Tongemisch, dem Dernoton, abgedichtet. Einige der Vorarbeiten wurden von Kirchengemeinderatsmitgliedern übernommen. In bestimmten, vorher abgesprochenen Bereichen entfernten sie den unerwünschten Putz und hoben Gräben für das Tongemisch aus.

Nachdem die Feuchtigkeitsschäden nun behoben sind, können die Malereien im Inneren restauriert werden. Zusätzlich zur Überarbeitung und Sicherung der Malereien soll eine automatische Lüftung zur Kontrolle der Raumfeuchtigkeit eingebaut werden.

Die Wandgemälde wurden ursprünglich „al secco“ gemalt – also auf den bereits abgebundenen Putz aufgetragen. Neben figürlichen Motiven in geometrisch gerahmten Feldern gehören auch auffallend elegant geschwungene florale Motive dazu, die hauptsächlich in den Fensterlaibungen des Chorraums zu finden sind.

Die Marienkirche von Riedlingen geht im Kern auf einen Sakralbau des 11. Jahrhunderts zurück, der im 13. Jahrhundert erneuert wurde. Im 16. Jahrhundert wurde das Langhaus mehrfach erweitert. Von außen wirkt der weiß verputzte Bau mit seinem holzverschindelten Dachreiter betont schlicht.

Bürger retten Denkmale

Getreu dem Motto „Bürger retten Denkmale“ fördert die Denkmalstiftung Baden-Württemberg insbesondere private Initiativen und gemeinnützige Bürgeraktionen, die sich für den Erhalt von Kulturdenkmalen im Land engagieren.

Seit ihrer Gründung 1985 hat sie annähernd 1700 Vorhaben mit mehr als 66 Millionen Euro gefördert, um Baudenkmale vor dem Verfall zu retten. Zwei Drittel davon waren Anträge von Privaten, Fördervereinen und Bürgerinitiativen.

Möglich war dies, weil sie neben den Erträgen aus dem Stiftungskapital auch erhebliche Mittel aus der Lotterie Glücksspirale erhält. Für die Förderung und die Öffentlichkeitsarbeit zum Denkmalschutz bleibt die Denkmalstiftung Baden-Württemberg aber mehr denn je auf großzügige Spenden angewiesen, wie die Einrichtung in einer Mitteilung betont.