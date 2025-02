Kandern-Riedlingen: Der Riedlinger Chor will neues Material lernen

Ausblick: Chorleiterin Simone Müller-Moore lobt das Engagement des Chors. Aus ihrer Sicht war viel zu tun, viele Proben und einiges an Organisation standen im Vordergrund. Das neue Jahr solle nun genutzt werden, um neue Lieder einzustudieren – als Beispiel diente das das eingangs gesungene „Down by the riverside“. Ein eigenes Konzert stehe momentan noch nicht im Plan, das Adventskonzert sei aber bereits in Arbeit. Hierzu werden Projektsänger gesucht, hieß es. Rolf Moritz lobt als Ortsvorsteher und Vertretung von Bürgermeisterin Simone Penner die Präsenz, die der Chor im Dorf zeigt.