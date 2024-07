Kandern-Riedlingen: Heike Neudecker und Ulrike Böhm verabschiedet

Moritz und Bammerlin gehören dem Ortschaftsrat schon lange an. Rolf Moritz, seit 20 Jahren Ortschaftsrat und seit 15 Jahren Riedlingens Ortsvorsteher, wurde hierfür geehrt mit der Medaille des Gemeindetags und einem Präsentkorb der Stadt Kandern. Einen Präsentkorb bekam auch Rainer Bammerlin, Ortschaftsrat seit 15 Jahren und Stellvertreter des Ortsvorstehers. Bereits am Mittwoch, 24. Juli, um 19.30 Uhr wird sich der neue Ortschaftsrat mit wichtigen Themen befassen. Da mit größerem Interesse seitens der Bevölkerung zu rechnen ist, wird die Sitzung in der Gemeindehalle in der Alten Schule abgehalten. Dort wird Kanderns Hochbauamtsleiterin Judita Kovac über den Ablauf und Zeithorizont für Riedlingens Dorfmitte informieren.