Kandern-Riedlingen: Nächster Streuobst-Stammtisch widmet sich Mistelbewuchs

Treffpunkt ist am Ende der Bebauung im Lettenweg, nach einer Exkursion gibt es den inhaltlichen Teil in der Hasenberghütte. Der Fokus liege auf einer sich ausbreitenden Mistelproblematik in den Streuobstbeständen des Landkreises Lörrach, heißt es. Zudem werden Bedarfe und Herausforderungen in der Streuobstpflege thematisiert – insbesondere die Absatz- und Vermarktungsmöglichkeiten. Ergänzend biete die Veranstaltung Raum für einen Erfahrungsaustausch. Die Teilnehmer können auch eigene Themenvorschläge einbringen, heißt es. Eine vorherige Anmeldung ist nicht Teilnahmebedingung, wird aber aus organisatorischen Gründen an lev@landkreis-loerrach.de empfohlen, um die Planung zu erleichtern. Bei extrem schlechten Wetter (Starkregen, Sturm, Wintereinbruch) entfällt die Veranstaltung.

Der Förderverein Dorfgemeinschaft Riedlingen hatte sich für den Erhalt der Streuobstwiesen südlich des Kanderner Ortsteils ein. 2024 wurden mehrere Maßnahmen umgesetzt – unter anderem mit der Pfalnzung neuer Bäume.