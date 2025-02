Bei der Abteilungsversammlung in Riedlingen berichtete Kommandant Bernd Maier von sechs Einsätzen im vergangenen Jahr, heißt es in einer Mitteilung. Davon war eine technische Hilfeleistung, zweimal die Führungsgruppe im Einsatz, zwei Brandsicherheitswachen im Mühleschopf sowie die Absicherung des Martinsumzug in Riedlingen.