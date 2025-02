Kandern-Riedlingen: Western-Accessoires für den Hund

Western-Stil schlägt durch

Wer seinen oder ihren Hund noch dekorativer ausstatten will, kann für ihn umknöpfbare Halstücher aus Jeans und lustig gemusterten oder karierten Stoffen erwerben – auch hier schlägt der Western-Stil durch. In einem Mittelregal des umgebauten Laden-Containers finden sich zudem Hunde-Leckerlis, lustige Postkarten, weiteres Hundespielzeug, Geschenkideen für Hundefreunde. Auf einem mit Fellen bestückten Sofa kann man Platz nehmen – im Hintergrund läuft auf einem Bildschirm ein Film mit landschaftlichen Eindrücken aus den spektakulären südwestlichen Nationalparks der USA in Dauerschleife. Auf dem Gang im Container macht sich derweil „Bowie“ breit, ein rabenschwarzer Labrador, drei Jahre alt, der Besucher zuerst einmal kurz rabaukig anbellt, um sich kurz danach in Kuschel-Pose auf deren Füßen breitzumachen, in der unmissverständlichen Aufforderung, ihn ausgiebig zu streicheln. „Bowie“ heißt übrigens nach David Bowie – „mein Freund ist Musiker, der hat dem Hund den Namen gegeben“, erklärt Leandra Benischke. Das Western Faible habe sie von ihrem Vater, die Liebe zu Hunden auch: „Mit meinem Papa – meine Eltern haben übrigens vier Hunde - habe ich quasi jeden Western geschaut, der im Fernsehen lief oder auf DVD oder online zu sehen war“, berichtet sie.

Als Jugendliche las sie sich durch alle Karl-May-Bücher, mit Schwerpunkt auf denen, die in Amerika spielten. „Ich fand die superspannend, das war so richtig Abenteuer“, erinnert sie sich.