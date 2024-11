Kandern-Riedlingen: Zwölf Dirigenten und drei Dirigentinnen schwingen den Taktstock seit 1864

In den 160 Jahren Gesangverein haben zwölf Dirigenten und drei Dirigentinnen den Chor geleitet, darunter auch der an diesem Abend anwesende Ehrendirigent Siegfried Bürgelin. Aktuell wird der Chor von Simone Müller-Moore geleitet, die auch durch das Programm des Abends führte. Richard Schopferer wurde wurde zu seiner eigenen Überraschung an diesem Abend für 20-jährige Vorstandstätigkeit geehrt. Er bedankte sich bei allen Mitwirkenden, sowie der Band, welche den Chor begleitet hat und kündigt das nächste Konzert am ersten Adventssonntag in der „Black Forest Academy“ (BFA) an.