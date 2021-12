Kandern Rückblick auf 29 erfüllende Jahre

Die Arbeit in unserem harmonischen und engagierten Team machte immer viel Freude.

Wir hatten glücklicherweise wenig Personalfluktuation, zwei Mitarbeiterinnen sind länger als 25 Jahre bei uns tätig. Wir möchten uns bei unserem gesamten Team herzlich bedanken: Amanda Chelius, unserer angestellten Fachärztin für Allgemeinmedizin, den medizinischen Fachangestellten Ulrike Richter, Vanessa Fischer, Silvia Müller, Helga Berger und Tanja Scherr sowie dem Ehepaar Di Mattia, das seit Jahren für die Raumpflege zuständig ist.

Frage: Was müssen Sie nicht mehr unbedingt haben?

Am meisten störte in all den Jahren die Bürokratie, auf den versprochenen Bürokratieabbau warteten wir 29 Jahre lang vergeblich. Ständig neue Vorschriften und Formulare, deren Sinnhaftigkeit oft nicht erkennbar war, erschwerten die Hausarzttätigkeit erheblich. Gerade in den letzten Jahren wünschten wir uns oft mehr Pragmatismus und gesunden Menschenverstand anstatt übersteigerten Aktionismus seitens der politischen Entscheidungsträger.

Frage: Wie haben Sie es empfunden, so kurz vor dem Ruhestand noch einmal mit einer Pandemie konfrontiert zu werden?

Die Corona-Pandemie war und ist natürlich für die ganze Bevölkerung sehr belastend. Unsere hausärztliche Tätigkeit wurde von Corona maßgeblich tangiert. Tägliche „Infektsprechstunden“ in unserem „Abstrichzelt“, unzählige Beratungstelefonate, die sehr personalaufwendige Planung und Durchführung der Corona-Impfungen waren und sind sehr herausfordernd und banden sicherlich mehr als die Hälfte der Arbeitszeit des gesamten Teams.

Auch hierbei waren die ständig wechselnden, nicht immer sinnvollen politischen Vorgaben nicht gerade hilfreich. So wurden die Impfzentren viel zu früh abgebaut, die Impfdokumentation ist viel zu kompliziert. Aktuell haben wir zum Beispiel keine Planungssicherheit bezüglich der Impfstofflieferungen.

Wie gravierend das Corona-Problem auch bei uns ist, sehen wir an wöchentlich etwa fünf bis zehn positiven PCR-Abstrichen unserer Patienten mit Erkältungssymptomen.

Natürlich wird durch Corona auch die Praxisübergabe erschwert, einerseits wegen des enormen zusätzlichen Zeitaufwands, andererseits ist das Kennenlernen unserer Nachfolger des großen Patientenstamms durch das (natürlich alternativlose) Tragen der Masken erschwert.

Frage: War es eigentlich schwer, Nachfolger zu finden, die die Praxis übernehmen wollten?

Bekanntermaßen ist es gerade in ländlich geprägten Gegenden schwierig, Nachfolger für Hausarztpraxen zu finden. Der Trend bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen geht seit Jahren hin zur Anstellung, oft in Teilzeit, weniger zur eigenverantwortlichen Niederlassung.

Wir fanden unsere Nachfolger letztlich über langjährige persönliche Kontakte zu Stephan Klemm.

Wir sind froh und stolz, mit Martina Duffner und Stephan Klemm zwei menschlich und fachlich optimal passende Nachfolger gefunden zu haben. Beide waren über Jahre internistische Oberärzte in der Heliosklinik Müllheim. Wir wissen, dass sie – gemeinsam mit Amanda Chelius und unseren nichtärztlichen Mitarbeiterinnen – unsere Patienten weiterhin gut und kompetent hausärztlich betreuen werden. Und wir freuen uns, dass die Arbeitsplätze unserer tollen Mitarbeiterinnen erhalten bleiben.

Ob die hausärztliche Versorgung in Kandern im Falle einer steigenden Einwohnerzahl ausreichen wird, bleibt abzuwarten. Hier wird gegebenenfalls auch die Mithilfe der politischen Entscheidungsträger der Stadt Kandern gefragt sein.

Frage: Haben Sie schon Pläne für den Ruhestand?

Im Ruhestand wird es uns sicherlich nicht langweilig werden. Wir haben zahlreiche Hobbys, die wieder reaktiviert werden sollen. Auch im erweiterten familiären Umfeld warten Aufgaben auf uns.

Dr. Martina Duffner absolvierte ihre internistische Facharztausbildung sowie weitere Klinikjahre im Herzzentrum Bad Krozingen, in der Heliosklinik Müllheim sowie in der Abteilung Kardiologie und Intensivmedizin der Uniklinik Freiburg. Seit 2018 war sie als Oberärztin Leiterin der Notaufnahme der Heliosklinik. Sie hat Erfahrung in Chirurgie und Anästhesie. Die Fachärztin für „Innere Medizin“ führt die Zusatzbezeichnungen Notfallmedizin und Intensivmedizin.

Dr. Stephan Klemm sammelte seine Berufserfahrung in der Allgemeinmedizin in der Schweiz, danach in der Inneren Abteilung der Heliosklinik Müllheim sowie der Kardiologie und Intensivmedizin der Uniklinik Freiburg.

Ab dem Jahr 2015 war er oberärztlicher Leiter der interdisziplinären Intensivstation der Heliosklinik Müllheim. Er ist ebenfalls Internist und führt die Zusatzbezeichnungen Notfallmedizin, Intensivmedizin und Tauchmedizin.