Kandern Sanierung wird minimalistisch umgesetzt

Vergleichsweise am wenigsten ist die Hans-Hammerstein-Straße betroffen. Dort ist lediglich im Einmündungsbereich der Bürglerstraße eine Sanierung angesetzt. Hinzu kommen eine neue Randfassung, die Erneuerung des Schmutzwasserkanals sowie die Sanierung von drei Wasserarmaturen.

„Der Fokus des Breitbandausbaus liegt dieses Jahr auf Feuerbach“, sagte Biechele außerdem. Um Synergien beim Breitbandausbau durch den Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach zu nutzen, hatte sich die Gemeinde dazu entschlossen, die in Zukunft anstehenden Sanierungen der betroffenen Straßen parallel umzusetzen. Gleichzeitig werden auch die oberirdische Stromversorgung durch ED Netze sowie die Straßenbeleuchtung auf erdverlegte Kabelzuführungen umgestellt. Alle Rohre für Breitband und Strom sowie die Erdkabel werden außerdem noch in die nicht zu sanierenden, restlichen Straßen in Feuerbach verlegt.

Anteil reicht nicht aus

Die Arbeiten wurden zusammen mit den geplanten Maßnahmen des Zweckverbands und ED Netze öffentlich ausgeschrieben. Allerdings beauftragen der Zweckverband und ED Netze diese Teile separat. Insgesamt haben zwei Unternehmen ein Angebot eingereicht. Der günstigste Bieter war die Arge Vogel-Walliser aus Eimeldingen/Utzenfeld mit einer Summe von insgesamt rund 1,4 Millionen Euro.

Da im Haushalt 2020 nur 381 000 Euro für die Straßensanierung eingestellt sind, reicht der städtische Anteil für die Maßnahmen Straßen, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung nicht aus. Es fehlen insgesamt 168 500 Euro. Mit Rechnungsamtleiter Benedikt Merkel wurde abgestimmt, die notwendigen Mittel für den Bereich Wasser und Abwasser als überplanmäßige Ausgabe zu verbuchen. Der Gemeinderat stimmte der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 40 800 Euro (Wasser) und 15 500 Euro (Abwasser) zu. Die Finanzierung der öffentlichen Beleuchtung ist hingegen sichergestellt.

Da sich eine überplanmäßige Ausgabe im Bereich Straßensanierung derzeit nicht darstellen lässt, wurde mit dem Unternehmer und dem Planer nach Lösungen gesucht. Um das Budget einzuhalten beziehungsweise zu beschränken, wurden zwei denkbare Varianten vorgestellt. Variante 1 und 2 sehen jeweils eine Reduzierung des allgemeinen Straßenunterhalts vor. Bei Variante 1 würde zudem auf die Sanierung der Hans-Hammerstein-Straße verzichtet (Unterdeckung von 16 100 Euro), während bei Variante 2 diese Straße wiederum saniert wird (68 300 Euro).

Da die gesamte Baumaßnahme ins Jahr 2022 hineinreichen werde, bestünde die Möglichkeit, die restlichen, benötigten Mittel im Haushalt 2022 zu veranschlagen. Allerdings wäre dann der Haushalt bereits vorbelastet, heißt es in der Beschlussvorlage.

Kandern (aje). Bei der Straßensanierung in Feuerbach soll die Hans-Hammerstein-Straße vorerst nicht aufgewertet werden. „Es wäre sinnvoll, diese auch zu sanieren. Allerdings sehe ich keine Alternative, da auch noch andere Maßnahmen kommen werden, bei dem wir Geld in die Hand nehmen müssen“, sagte Johann Albrecht. Auch Daniela Schmiederer sprach sich für die Alternative aus: „Wir können es uns nicht leisten, und die Hans-Hammerstein-Straße ist am wenigsten dringlich, daher sehe ich keine andere Möglichkeit.“

Günter Lenke gab zu bedenken: „Wie sollen wir die Feuerbacher Straßen finanzieren, wenn wir alle auf dem selben Niveau bauen?“ Bürgermeisterin Simone Penner entgegnete, dass zwar in guter Qualität gebaut werde, aber nicht das obersten Level erreicht wird. Markus Biechele vom mit der Planung und Bauüberwachung beauftragten Ingenieurbüro „biechele infra consult“ aus Freiburg bestätigte: „Wir machen deutlich weniger, als zu machen wäre. Das ist Minimalismus und grenzwertig, was wir hier tun. Wenn wir es ordnungsgemäß ausführen würden, dann wäre es deutlich teurer.“ „Es macht Sinn, das Minimalste umzusetzen, aber gleichzeitig den selben Nutzen zu erreichen“, fügte Penner hinzu.