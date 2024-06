Kandern: Schilder kommen noch

Zustimmung fand auch ein Bauantrag einer Baufrau, die „Im Winkel“ in Tannenkirch ein zweigeschossiges Wohnhaus mit zwei Wohneinheiten und einer Doppelgarage errichten will. Das Pultdach hat eine Neigung von 20 Grad, um eine optimale Photovoltaik-Nutzung zu ermöglichen. Die Firsthöhe entspricht jener der Gebäude in der Nachbarschaft. Das Grundstück grenzt an das zukünftige Baugebiet „Beyersgärten“, für das die Gemeinde einen Bebauungsplan aufstellen will.

Das Einvernehmen wurde auch erteilt für den Neubau eines durchschnittlich 2,53 Meter hohen und neun Meter langen Carports in der Hans-Hammerstein-Straße 1 in Feuerbach. Er soll an der Grundstücksgrenze zu einem Nachbarn errichtet werden. Das Wohnhaus steht sechs Meter an der Nachbargrenze. Durch weitere Nebengebäude ist die maximal zulässige Grenzbebauung von 15 Metern bereits erreicht worden. Die Baurechtsbehörde muss daher prüfen, ob eine Baulast notwendig ist.