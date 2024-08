Kandern: Schlachthof kommt direkt zum Tier auf die Weide

Zusammen mit dem Metallbauer Peter Brandmeier habe Mitinitiator Thomas Mayer eine innovative Lösung gefunden, um stressfreie Schlachtungen zu ermöglichen. Auf diese werde mittlerweile in ganz Deutschland und auch dem Ausland gesetzt. Zu Beginn des Besuches erläuterte Mayer, wie er zur Idee kam. Die Konfrontation mit Prozessen in einem Schlachthof führte dazu, dass er seine eigenen Tiere nicht an einen solchen Ort zur Schlachtung bringen wollte.

Folglich begann er unter großem Aufwand, sein Vieh selbst auf der Weide zu töten. Das war jedoch gefährlich für Mensch und Tier. Eine bessere Lösung musste her. Zusammen mit Sandra Kopf gründete er daraufhin die genannte Interessengemeinschaft „Schlachtung mit Achtung“.