Zum 30. Mal veranstaltet der Kanderner Werbering den Städtlitag und so lautet dann auch das Motto: „30. Städtlitag“. Bei diesem Jubiläum wird auch auf die vergangenen Jahre zurückgeblickt. „Die Geschäfte repräsentieren die verschiedenen Jahre“, berichtet Katja Weh, zweite Vorsitzende des Werberings. Und so gestalten die Geschäfte an der Hauptstraße ihre Schaufenster ganz besonders: jeweils mit einem Motto der vergangenen 30 Jahre.