Kandern/Schliengen: L132 ab Abzweig Obereggenen ab Abend frei

Der erste Abschnitt ab Sitzenkirch bis zur Abfahrt nach Obereggenen war bereits in den Sommerferien 2023 erfolgt. In diesem Jahr stellten zahlreiche andere Baustellen in Holzen, Gupf/Tannenkirch und Liel die Ortskenntnis der Autofahrer auf die Probe. Leser Reinhard Grella aus Kandern bemängelte, dass die Umleitugswege zu weit seien und die Strecke nach Badenweiler unzureichend ausgeschildert sei. Lobend erkannte er zwar an, dass nachgebessert worden sei – gänzlich zufrieden war er nicht.

Das Regierungspräsidium Freiburg verweist darauf, dass Badenweiler auf den Umleitungen ausgeschildert sei. Der Verlauf der Strecke sei im Vorfeld mit den Behörden abgestimmt und festgelegt worden. Der Zielort werde ab Kandern regelmäßig an verschiedenen Knotenpunkten wiederholt, in Gegenrichtung sei Kandern angegeben worden. Eine Planskizze in Kandern an der L135 weise zusätzlich darauf hin, dass Badenweiler auch über die L140 angefahren werden kann, die Umleitung jedoch über die B3 beschildert ist.