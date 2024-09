Kandern: Schmutzwasserleitung in Ziegelstraße wird saniert

Bei einer Kanalinspektion ist vor einem Jahr festgestellt worden, dass die Schmutzwasserleitung im Bereich Kirchstraße/Schulgässle auf etwa 30 Metern starke Beschädigungen aufweist. Diese Schäden können nicht minmal invasiv beseitigt werden, sondern die Straße muss dafür aufgegraben werden, heißt es. Im Haushalt waren dafür rund 250 000 Euro vorgesehen, auch die Planung wurde laut Vorlage bereits beauftragt.

Allerdings stellte sich bei dieser Planung heraus, dass es damit dabei nicht bleiben wird. Es zeigte sich nämlich, dass es außerdem einen Bedarf an einer neuen Regenwasserleitung sowie der Ersatz einer Trinkwasserleitung gibt. Weiterhin ist ein Straßenbelagsersatz erforderlich. Da der Umfang der Maßnahmen im ursprünglichen Ansatz nicht absehbar war, hatte der Gemeinderat nun gewisse „Umbuchungen“ von verschiedenen Haushaltsstellen zuzustimmen. Für die einzelnen Paketteile sind für die Schmutz- und Regenwasserleitung (115 000 Euro), für die Trinkwasserleitung (50 000 Euro) und für den Straßenbelag (75 000 Euro) erforderlich, heißt es in der Vorlage. Die Gelder stammen aus nicht abgerufenen Mitteln aus dem Trinkwasserbudget (Investitionsprojekt Ringschlussleitung im Papierweg, 220 000 Euro) und dem allgemeinen Straßensanierungsbudget (Ansatz insgesamt: 300 000 Euro). Diesem Lösungsvorschlag wurde einstimmig entsprochen. Johann Albrecht bat darum, bei der Realisierung auf prominente Veranstaltungstermine in der Töpferstadt Rücksicht zu nehmen, da die Ziegelstraße als Ausweichstrecke benötigt werden könnte.