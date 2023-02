Kandern Schnelles Internet bis Jahresende

In Tannenkirch selbst müssen erst alle Leerrohre verlegt sein – zum Beispiel vom Fuchsrain aufwärts in die Schafgasse, dann vom Ortseingang von Riedlingen her in die Uttnacher Straße, dann in Teilen des Kirchmättles, bevor der komplette Ort mit Glasfaser versorgt ist. Das Baugebiet „Hüttstall“ sei bei der Bebauung bereits mit Glasfaser versorgt worden – trotzdem müsse man dort noch einmal die „Straße aufmachen, um ein Stromkabel zu verlegen, was natürlich etwas ärgerlich ist“, so Höferlin weiter.

Mindestens bis Mitte des Jahres werden die Arbeiten bei der Breitbandversorgung noch andauern, vielleicht auch länger, prognostizierte der Ortsvorsteher. Spätestens Ende des Jahres 2023 sollen aber die Arbeiten abgeschlossen sein.