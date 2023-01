Kandern . Ein Schnuppertag an der August-Macke-Schule Kandern findet am Dienstag, 14. Februar, von 16 bis 18 Uhr mit Programm statt. Die August-Macke-Schule ist laut Ankündigung eine leistungsorientierte Gemeinschaftsschule, die Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Begabungen fördert und individuell betreut. Alle Kinder erhalten ein iPad und lernen den vernünftigen Umgang damit. Als Abschluss werden die Mittlere Reife mit Anschluss an ein weiterführendes Gymnasium (G9) und der Hauptschulabschluss angeboten. Die Schüler können in jedem Fach auf ihrer eigenen Niveaustufe lernen: dem gymnasialen Niveau, dem mittleren Realschulniveau oder dem grundlegenden Niveau. Der Anmeldetermine sind am Mittwoch, 8. März, und Donnerstag, 9. März, jeweils von 8 bis 12 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr. Um Terminabsprache mit dem Sekretariat unter Tel. 07626/275 wird gebeten.