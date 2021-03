Kandern Schüler testen sich zweimal die Woche selbst

Erfreut und auch mit gewissem Stolz berichteten beide vom Entstehen der Idee dazu aus den Erfahrungen am Markgräfler Gymnasium in Müllheim, wo das erfolgreiche Konzept der Geschwister-Scholl-Schule in Tübingen übernommen wurde. „Da unser Konzept zum geteilten Präsenzunterricht für die Schulöffnungen am 15. März von den übergeordneten Behörden nicht akzeptiert wurde, gab es für uns Handlungsdruck, da regelmäßiges Testen aktuell der Schlüssel zu einer Eindämmung der Pandemie und einer möglichst baldigen Öffnung unserer Schule zu sein scheint“, erläuterte Ganzke. „Bürgermeisterin Penner bewies sich als mutig und sagte für die 500 bis 600 Schnelltests, die wir für die fünften und sechsten Klassen der Ganztagsschule bis Ostern benötigen, die Kostenübernahme in Höhe von 3600 Euro zu“, erklärte sie weiter. Penner sagte dazu: „Das war ein machbares Budget, wir konnten die Tests vergangene Woche bestellen und sie wurden am Montag bereits geliefert.“ Inzwischen liege auch die Kostenübernahme der Landesregierung vor.

Für die Durchführung der Schnelltests wurden inzwischen 14 Lehrer von der Kanderner Arztpraxis Dr. Wiedemann geschult. Die Lehrerinnen Birgit Oswald und Annemarie Dreher haben bereits mit einigen Schülern einen Testlauf in der speziell unter Hygieneauflagen dafür vorbereiteten Mensa der Schule durchgeführt. „Die Schüler können den Test sehr gut durchführen, es gibt die Anleitung und wir haben sogar eine Powerpoint-Präsentation dazu, das klappt alles bestens“, bestätigte Lehrer Dieter Härlin.