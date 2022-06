Kandern Schützengesellschaft punktet

Auch sportlich war man aktiv, und soweit erlaubt, wurde trainiert. Das zahlte sich mit Siegerplätzen aus. Die Mannschaft „Herren I“, bestehend aus Alexander Krause, Robin Lang und Yannick Kübler, holte bei der Kreismeisterschaft den Sieg im Gewehrschießen mit 1615 Ringen. Robin Lang siegte im Einzel Herren I. Anka Koller wurde Zweite bei den Junioren I weiblich. Knapp verpasst wurde der Aufstieg der Luftdruckabteilung mit 14 Ringen. Bei der Landesmeisterschaft holte Koller Platz 12, und Lang Platz 15. Kai Eichin, Schießleiter „Pistole“, wartete mit Erfreulichem auf: Klein- und Großkalibermannschaft gründeten sich neu. Mit 298 von 300 Ringen siegte Hans-Dieter Hofmann bei den Rundenwettkämpfen. Auf Kreisebene sicherten sich Alexander Beckmüller dreimal und Rolf Bohnert zweimal den ersten Platz. Die Mannschaft belegte den zweiten Platz. Bohnert wurde zudem Vizelandesmeister mit der Steinschlosspistole. Hinzu kommen weitere vordere Plätze. Hipp: „Wir mischen ganz vorn mit“.

Finanzen

Ralf Kempa listete Zahlen auf, wies auf einen kleinen Überschuss, riet jedoch, den Wirtschaftsbetrieb anzukurbeln. Hierbei könne auch das für den 10. Juli geplante Grümpelschießen mit Hock im Freien helfen.

Wahlen

Hipp, Leisinger, Kempa und Schriftführerin Heike Jentsch wurden in ihrem Amt bestätigt. Als Schießleiter in der Klasse „Gewehr“ wurde Guiseppe D’Angelico, und als Vize Oliver Wunderle gewählt. In der Klasse „Pistole“ wurden Alexander Beckmüller in seinem Amt als Schießleiter und Christoph Sterr als sein Stellvertreter bestätigt. In der Klasse „Bogen“ bleibt Kai Jakobs im Amt, neu gewählt wurde Stellvertreterin Michelle Thelen. In der Klasse „Luftdruck“ wurden Yannick Kübler als Schießleiter und Robin Lang als dessen Stellvertreter neu gewählt. Jugendleiter ist Florian Leisinger, Stellvertreter Kai Jakobs. Als Beisitzer gewählt wurden Manfred Waslowski und Pascal Homberger. Jugendsprecher sind Eichin sowie Jochen Jentsch.

Ehrung

Die Urkunde des Landesverbands für 40 Jahre Mitgliedschaft gingen an Heidi Lacoste und Manfred Waslowski, und für 25 Jahre Treue an Martin Jöhle und Hagen Füldner. Die Vereinsnadel Silber erhielten Heike Jentsch, Robin Lang und Alexander Krause. Bronze bekamen Alexander Beckmüller, Klaus Salewski und Uwe Ruf.

