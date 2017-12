Kandern Schulgebäude hält noch viele Baustellen bereit

Kandern-Riedlingen (sih). „Das ist eine Schraube ohne Ende“. Zu diesem Schluss kam Riedlingens Ortsvorsteher Rolf Moritz angesichts dessen, was in Sachen Sanierung noch alles auf die August-Macke-Schule (AMS) zukommen könnte. Wie Moritz sagte, seien rund 40 Jahre alte Probleme aus der Bauzeit des Schulgebäudes festgestellt worden wie zu große Abstände beim Geländer der großen Treppe im Schulhaus. Die Treppe habe zwar Bestandsschutz, erklärte Moritz, doch sobald einmal irgendetwas daran gemacht werden müsse, falle dieser weg. Des Weiteren sei entdeckt worden, dass man beim Bau der Decken wohl „falsche Dübel“ verwendet habe. Er zog das Fazit: „Die Schule muss in den nächsten Jahren komplett durchgegangen werden.“

In den vergangenen Haushaltsjahren wurden bereits erhebliche Mittel in die bauliche Ertüchtigung der Gemeinschaftsschule investiert, für 2018 sind im Kanderner Haushalt der Bau eines Windfangs für den Eingangsbereich der neuen Mensa, die Sanierung der nahebei liegenden WCs und der Umbau eines Putzraums zur barrierefreien Toilette eingeplant. Hierzu meinte Markus Güth-lin, es sei durchaus angebracht, in ein 40 Jahre altes Schulgebäude zu investieren.

Die Ortschaftsräte nahmen Kanderns Haushalt 2018 und die Kalkulation der Wasser- und Abwassergebühren 2018 zur Kenntnis. Da Überdeckungen (Gewinne) erwirtschaftet wurden, die nun verrechnet werden, bleiben die Gebühren gleich hoch. Ohne diese Überdeckungen sähe es anders aus, meinte Moritz, denn laut Kalkulation müssten die Gebühren eigentlich ansteigen: Beim Wasser um 55 Cent, beim Abwasser um 34 Cent pro Kubikmeter und bei Niederschlagswasser um drei Cent pro Quadratmeter versiegelter Fläche.

Ein Teil des Lettenwegs liegt innerhalb der Hochwasserzone HQ 100. Das bedeutet, statistisch ist dort mit einem Hochwasserereignis zu rechnen, das in dieser Stärke einmal alle 100 Jahre vorkommt. Für Bauherren gelten innerhalb eines HQ 100 besondere Auflagen.

Solche Bauanträge wurden bislang seitens des Landratsamts in Zusammenarbeit mit der Wasserrechtsbehörde genehmigt. Nun jedoch braucht ein Bauherr für eine bereits im Ortschaftsrat genehmigte Garage eine Ausnahmegenehmigung – warum diese jetzt auf einmal gebraucht wird, war den Ortschaftsräten nicht klar. Sie stimmten dem Antrag auf Ausnahmegenehmigung zu.

Hinweis: Riedlingens Neujahrsempfang findet am Samstag, 6. Januar, ab 10.30 Uhr in der Alten Schule Riedlingen statt.