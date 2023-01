Kandern Schwarzwald und Markgräflerland

Kandern . Mit dem Live-Multivisionsvortrag „Schwarzwald & Markgräflerland“ gastiert Martin Schulte-Kellinghaus am morgigen Mittwoch im Kino Kandern. Los geht die Veranstaltung aus der VHS-Vortragsreihe „Vision Erde“ um 19.30 Uhr. „Tradition und Moderne begegnen sich heute im Schwarzwald auf faszinierende Weise: Freiburger Münster und Solarfabrik, Bollenhut und Mountainbike, Drehorgeln und High-Tech-Uhren, Heimatmuseum und Naturreservat“, heißt es in Ankündigung der Veranstalter. Für Genießer bietet die gute Tradition der badischen Küche ein reiches Angebot. Wochenmärkte und Bauernläden haben über das ganze Jahr ein Kaleidoskop an landwirtschaftlichen und lukullischen Angeboten. Urige Straußenwirtschaften bieten eine einfache, aber gehaltvolle Küche. Schwarzwälder Kirschtorte, Speck und Kirschwasser sind Wahrzeichen der Region.