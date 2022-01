Das in der Jahresplanung vorgesehene Konzert mit dem „Trio AËR“ in der Stadtkirche Kandern wurde von Seiten der Künstler abgesagt. Dafür geben am Samstag, 22. Januar, Albin Brun und Kristina Brunner ein Kirchenkonzert. Die beiden kleiden Schweizer Volksmusik in neue, zeitgenössische Gewänder. Mit Cello, Sopransaxophon und Schwyzerörgeli gelingt es dem Duo, klanglich überraschende Momente zu schaffen und kompositorisch in der Tradition stehend neue Wege zu gehen und ebenso stimmungsvolle wie unterhaltsame Konzertabende zu gestalten, heißt es. Das Konzert beginnt am Samstag um 19.30 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Kandern. Der Eintritt ist frei, um eine Spende beim Austritt wird gebeten. Anmeldungen werden noch bis Freitag unter Tel. 07626/8501 entgegengenommen. Foto: zVg