Kandern: Sechs Sitzungen in nur fünf Tagen

Die sechs Kanderner Ortsvorsteher haben sich in der vergangenen Woche getroffen und terminlich abgesprochen, damit die Sitzungen sich nach Möglichkeit nicht überlappen.

Nach Informationen unserer Zeitung werden zwei Ortschaftsräte am Montag (Riedlingen und Holzen, 20 Uhr), einer am Dienstag (Wollbach), einer am Mittwoch (Tannenkirch), einer am Donnerstag (Sitzenkirch, 20 Uhr) und einer am Freitag (Feuerbach) tagen. Zwei Einladungen zu den Ortschaftsratssitzungen liegen mit Holzen und Sitzenkirch bereits offiziell der Redaktion vor.