Kandern Sein Lebensmotto: Stets dranbleiben

Doch damit nicht genug. Hermann Wagner, vielseitig talentiert und interessiert, schaute bekannten Künstlern in der Region über die Schulter und belegte Kurse an den Volkshochschulen Lörrach und Weil am Rhein. Egal, welcher Gestaltungsform er sich zuwandte, ob Malerei, Zeichnung, Holzschnitt, Radierung, Skulpturen oder Modellieren in Ton- und Bronzeguss, Stein- und Holzbildhauerei, immer steht bei ihm der Mensch im Mittelpunkt. Es sind differenzierte Darstellungen im Spannungsfeld des menschlichen Daseins. Sein breitgefächertes künstlerisches Schaffen hat er schon mehrfach in Ausstellungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Eine weitere ist geplant, da er gerade dabei ist, neue Arbeiten wie zwei große Skulpturen fertigzustellen.

Auch als Autor ist Hermann Wagner, der regelmäßig klassische Konzerte besucht, in Erscheinung getreten. So hat er im vergangenen Jahr unter dem Titel „Originale und Originelles aus einer liebenswerten Kleinstadt“ lustige Begebenheiten Kanderner Originale in einem 110-seitigen Buch zusammengetragen – illustriert mit eigenen Zeichnungen.

Ehrenamtlich engagiert

Sich für die Gemeinschaft engagieren, Verantwortung übernehmen und sich auf unterschiedliche Weise ehrenamtlich einzubringen, war für den agilen Kanderner stets eine Selbstverständlichkeit. 20 Jahre war er in einer kommunalpolitisch bewegten Zeit, als es immer wieder am Ratstisch rauschte, Gemeinderat der Freien Wähler. Dessen Ortsverein hatte er 1953 mit begründet. Und gönnerhaft zeigte sich Hermann Wagner während seiner beruflichen Tätigkeit, indem er zahlreiche Vereine, die Stadt und Institutionen in der Raumschaft bei der Planung und dem Bau von Vereinsdomizilen und anderen Bauten unterstützte. „Ich habe mal hochgerechnet, dass ich dadurch auf ein Honorar in Höhe von insgesamt rund 100 000 D-Mark verzichtet habe“, stellt er fest.

Auch körperlich fit halten

Im Alter ist es nicht nur wichtig, das Gehirn, sondern sich auch körperlich fit zu halten. Beides tut Hermann Wagner – zum einen durch seine künstlerische Betätigung und sein vielfältiges Interesse, zum andern durch regelmäßiges Laufen. „Mit 90 bin ich noch den Blauen hochgelaufen und habe 800 Höhenmeter bewältigt“, sagt der 94-Jährige, der noch in diesem Jahr die Anforderungen für das 44. Sportabzeichen und im nächsten Jahr die für das 45. erfüllen will. Wer Hermann Wagner sieht und sich mit ihm unterhält, der zweifelt nicht daran, dass er dies schafft.