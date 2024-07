Kandern: Sie nannten sie Juschka

Blick auf Geschichte

Über viele Jahrzehnte war die Tonwarenfabrik Kammüller ein nicht wegzudenkender Teil Kanderner Identität. In dem mittelständischen Betrieb, der in liberaler, freiheitlicher Familientradition geführt wurde, fanden viele Bürger ihren Arbeitsplatz.

Juschka, eine aus der heutigen Ukraine stammende Frau, deren tatsächlicher Name Josepha Kochanska lautet, wurde 1942 der Kanderner Tonwarenfabrik als Zwangsarbeiterin zugeteilt. Sie war in der Familie Kammüller integriert, arbeitete als Hausgehilfin und hielt bis in die 60er Jahre hinein Kontakt. So steht Juschka, wie sie genannt wurde, stellvertretend für all jene Zwangsarbeiter, die in den Wirren des Zweiten Weltkriegs trotz aller Repressalien Fürsorge und Mitmenschlichkeit erleben durften.