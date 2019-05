Kandern Simone Moos will Schlager singen

Lange sang die 34-jährige, gebürtige Neuenburgerin nur für sich. „Ich liebe den klassischen deutschen Schlager, weil ich glaube, dass wir unsere Themen mit unserer eigenen Sprache am besten herüber bringen können“, findet sie. Im Sommer 2013 lernte sie beim „Neuenburger Sommergarten“ den Schlagersänger Reiner Kirsten kennen. Kirsten bot ihr an, eine Demo-CD mit Coversongs aufzunehmen. 2015 folgte die CD „Die Ziele meines Lebens“. „Damit bin ich dann herum getingelt“, blickt sie zurück.

Ein weiterer großer Schritt war die Zeitungsanzeige, über die der aus Kandern stammende Schlagersänger Christian Lais eine Band suchte. Ein ereignisreiches Jahr lang arbeitete sie mit ihm als Background-Sängerin zusammen. Seither ist sie mit Bands unterwegs, seit 2018 als Leadsängerin der Partyband „Infinity“. Mittlerweile sammelte sie bei „Andys Musikparadies“ auch Fernseherfahrungen. Im Juli 2018 dann brachte der „Neuenburger Sommergarten“ einen weiteren Schub für ihre Gesangskarriere. Dort gastierte Hansy Vogt mit seinem Alter Ego „Frau Wäber“ und den „Partyhelden“ Charly Bereiter und Patrick Koller. Hier heizte Simone Moos als Warm Up erst solo, dann gemeinsam mit den Partyhelden dem Publikum kräftig ein. Es folgte eine zweitägige Schreib- und Musiziersession mit Charly Bereiter, dort entstand ihr Song „Mach Dich auf den Weg“.

Auf die Zusammenarbeit mit dem Musiker und Musikproduzenten Bereiter ist sie stolz: „Mit 39 Grand Prix der Volksmusik-Beiträgen hat er wohl die größte Trefferquote aller je beim Grand Prix vertretenen Komponisten. In seiner Referenzliste finden sich Namen wie Beatrice Egli, das Nockalm Quintett und Florian Silbereisen.“

Auch live kann man Simone Moos mit der Band „Infinity“ in nächster Zeit hören am Samstag, 25. Mai, in Feldkirch, am Samstag, 1. Juni, in Hartheim und am Freitag, 28. Juni, in Buggingen-Seefelden.