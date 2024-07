Kandern: Singen und Tanzen im Regen

An die Besucher des Open-Air-Konzerts wurden gleich am Eingang zum Konzert Regen Ponchos ausgeteilt, denn der Wetter-App vertrauten die Veranstalter nicht mehr so ganz. Bis zum Beginn des Konzertes war es denn auch regenfrei und die Bierbänke füllten sich mit den erwartungsvollen Gästen. Doch Punkt 19.30 Uhr meldete sich dann der unerwünschte Gast in voller Aktion, der Regen. Man hätte dem aufgestellten Verein und seinen zahlreichen Helfern im Hintergrund etwas sommerlicheres Wetter gewünscht für diesen Anlass. Doch weder die Veranstalter, noch das Orchester mit seinen Gesangssolisten, oder der Dirigent und schon gar nicht das Publikum liessen sich einschüchtern. Mit dem pfiffigen Stück Candyman von Sammy Davis jr. und dem adretten Gesangsensemble wurde gleich die nötige Feststimmung vermittelt.