Wenn der Herbst fortschreitet, färben sich die Spitzen der Bäume langsam gelb, wie unser Leserfotograf Uwe Gaspers auf diesem Bild – fotografiert beim „Egertle“ mit Blick auf die Sausenburg – vor Augen führt. Typisch für dieses Jahr, in dem es in unseren Breiten viel geregnet hat, sind die sattgrünen Wiesen im Vordergrund. Betrachtet man den dunkel-wolkenverhangenen Himmel, wird einmal deutlich, dass die ausgiebigen Niederschläge in diesem Herbst noch nicht vorbei sind. Auch der Blick an den Nachthimmel lohnt sich, denn aktuell zeigt sich der Mond auch fast in voller Ausprägung. Bei einem nächtlichen Flug von Amsterdam nach Basel schien der Mond fast zum Greifen nah am Fenster zu sein.