Kandern-Sitzenkirch: Gesangverein gibt auf

Ein kulturelles Band fehlt künftig im Dorf

Engler beschrieb das Auf und Ab im Verein, dem sie selbst rund 50 Jahre aktiv angehörte, davon 25 Jahren als Vorsitzende. Der Verein ist seit 1954 ein gemischter Chor und trug wesentlich zum kulturellen Zusammenhalt im Dorfleben bei. Wehmütig erinnerte sie sich bei ihrer Ansprache an viele Auftritte im Jahresverlauf, Begleitung von Kirchenfesten, Muttertagen und zahllosen Ständchen. In Erinnerung werden auch die Jahresfeiern mit Theaterauftritten im Gasthaus Engel bleiben, am Wichtigsten war das Zusammensein und der Austausch von Neuigkeiten. Einigen Mitgliedern waren die Gesangsvereinsfeste zur Fahnenweihe oder zum 125-jährigen Bestehen des Chores 1989 geläufig, als in Sitzenkirch 35 befreundete Chöre auftraten.