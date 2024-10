Kandern-Sitzenkirch: Ortschaftsrat reinigt Schilder und beseitigt teilweise Bewuchs

Entlang der Breitestraße seien die Brückengeländer am Lippisbach gereinigt worden, der Gehweg vom Unkraut befreit und der Bord des Fahrbahnrands gemäht worden. Weiterhin habe der Ortschaftsrat mit seinen Helfern am Rebhüsli die Mauer von Gestrüpp befreit. Zwei Probleme sah der Ortschaftsrat bei dem Bauantrag auf Abbrch einer Scheune sowie dem Neubau eines Wohnhauses in der Neumatt. Die Scheune war bereits in der Vergangenheit ohne Genehmigung umgenutzt worden, was der Ortschaftsrat tadelnd zur Kenntnis nahm.

Deutlich schwieriger ist der fehlende Kanal an dieser Stelle, sodass das Niederschlagswasser einfach auf die Straße fließt. Leider sei der Antrag des Ortschaftsrats, den Kanal „Neumatt“ mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt zu verbinden, abgelehnt worden. Ortsvorsteher Tobias Buss machte deutlich, dass er die Stunde für gekommen hält, diese Maßnahme noch aufzunehmen, da Handlungsbedarf bestehe. Die Parksituation wird bereits jetzt als kritisch wahrgenommen, da Zufahrt und Rettungswege nicht immer frei seien. Der Ortschaftsrat stimmte unter Vorbehalt zu, dass die Entwässerung der Neumatt an den Regenwasserkanal nachgemeldet wird und dass Stellplätze nachgewiesen werden.