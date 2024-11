Kandern-Sitzenkirch: Phase der Vollsperrung in Sitzenkirch beginnt

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Sitzenkirch (L 132) startet am Montag, 4. November, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts Lörrach (wir haben bereits berichtet). Die Sperrung umfasst den Bereich zwischen den Einmündungen Enzenbergweg und Wässerleweg in der Ortsdurchfahrt.