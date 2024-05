Am Dienstag gab es einen Infotermin mit dem Planungsbüro Südwest und Kanderns Bürgermeisterin Simone Penner. Der Ortschaftsrat Sitzenkirch nahm geschlossen an dem Termin teil und nahm die Ergebnisse der Planungen anschließend in seiner Sitzung zur Kenntnis. Thomas Hoffmann und Christoph Zehnle vom Planungsbüro Süd-West aus Lörrach stellten die Pläne vor und beantworteten gemeinsam mit der Stadt Fragen, soweit dies möglich war. Rund 50 Bürger aus Sitzenkirch nahmen teil, zeigten sich sehr interessiert an der Maßnahme und stellten viele Fragen.