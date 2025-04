Kandern-Sitzenkirch: Sicherheitsdienst sorgt für Ordnung

Ampelregelung in nächster Woche: Zusätzlich wird vom 9. bis 12. April der Kreuzungsbereich der Mühlenstraße und der L 132 halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit mit einer Ampel geregelt. Die Verbindung zwischen Kandern und Käsacker bleibt während der gesamten Bauzeit in beiden Richtungen befahrbar. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite und aus Sicherheitsgründen wird der Enzenbergweg, der als Behelfsstraße und Wendemöglichkeit für Busse und andere Nutzfahrzeuge dient, ab Kreuzung Mühlenstraße in Richtung Kandern während der gesamten Maßnahme als Einbahnstraße ausgewiesen. Zusätzlich wird im Bereich der Lippisbach-Brücke südlich der Einmündung Mühlenstraße eine halbseitige Sperrung mit wechselseitiger Verkehrsfreigabe eingerichtet.

Umleitungen auch für Radfahrer: Die Umleitung erfolge über Kandern, Riedlingen, Liel, Niedereggenen und Obereggenen sowie umgekehrt. Lastkraftwagen werden großräumig über Kandern, Riedlingen, Liel, Schliengen und Müllheim umgeleitet. Die ausgeschilderte Fahrrad-Umleitung führt ab St. Johannis-Breite westlich von Sitzenkirch entlang bis südwestlich von Sitzenkirch außerorts über den Lippisbach zur L 132 sowie umgekehrt.

Anpassungen im Busverkehr: Die Fahrpläne der Linien- und Schulbusse mussten angepasst werden. Während des ersten Bauabschnitts der zweiten Phase fahren nur noch zwei Busse durch. Der erste fährt morgens um 6.48 Uhr nach Müllheim und der zweite um 7.33 Uhr nach Kandern. Alle weiteren Fahrten enden jeweils in Sitzenkirch, weil der Fahrbahnquerschnitt nicht breit genug ist. Der Bus fährt in Kandern von der Schule um 13 Uhr, vom Schulzentrum in Müllheim um 12.15 Uhr, 13 Uhr, 15.30 Uhr und 17.05 Uhr ab. Alle Busverbindungen werden auf mein-schulbus.de veröffentlicht. Der Busverkehr entfällt in den Schulferien.