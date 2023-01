Kandern Skifahren, Wandern und Fitness

Etappen des Markgräfler Wiiweglis sind für den 18. Mai, 8. Juni, 23. September und 15. Oktober geplant.

Eine Wanderung auf dem alpinen Höhenweg Kandersteg steht am Samstag, 17. Juni, auf dem Programm.

Im Juli ist eine zweitägige Hüttentour für Geübte über dem Maderanertal/Schweiz geplant. Diese findet am 8. und 9. Juli statt. Es folgt vom 23. bis 29. Juli, eine Wanderwoche im Unesco-Weltnaturerbe in den italienischen Dolomiten.

Im August sind eine Wanderung auf dem Feldbergsteig (5. August), auf dem Wasserfallsteig Feldberg (19. August) sowie eine alpine Bergwanderung über dem Göscheneralpsee/Schweiz (26. und 27. August) geplant.

Eine Wanderung durch die Wolfsschlucht bei Balsthal/Schweiz ist am Sonntag, 10. September, vorgesehen. Am Sonntag, 8. Oktober, wird im Biosphärengebiet Todtnau gewandert und am Sonntag, 29. Oktober, steht eine Wanderung auf dem Schauinsland mit Frühstück auf dem Programm. Im November ist eine Nebelwanderung im Schwarzwald geplant und am Mittwoch, 13. Dezember, der Besuch des Weihnachtsmarkts im elsässischen Eguisheim.

Fitnessgymnastik

Alle 14 Tage sind unsere Mittwochswanderer das ganze Jahr durch in der Region unterwegs. Einen Freitag im Monat ist die Kindergruppe in der Natur aktiv, nächster Termin ist am 20. Januar.

Regelmäßig mittwochabends findet die Fitness-Gymnastik in der Kandertalhalle in Wollbach statt.

Jeden Donnerstagabend trifft sich die Nordic-Walking-Gruppe.