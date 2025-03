Kandern: Skizze des Daur-Gemäldes taucht auf

Der Werdegang eines schaffigen Künstlers

Es folgte Biografisches: Albert Hermann Daur wurde 1870 in Stetten bei Lörrach geboren. Seine Tante war Sofie Adler, die Mutter des späteren Universalkünstlers Max Laeuger. Früh zeigte sich das künstlerische Talent des jungen Hermann, das von den Eltern gefördert wurde. Es erfolgte früh in Basel eine Ausbildung zum Zeichenlehrer. 1886 ging es zur Kunstgewerbeschule Karlsruhe. Dort wurde er auch von seinem Cousin Max Laeuger unterrichtet. Sein weiterer Weg führte zur Uhrmacherschule in Furtwangen, wo er Uhrenkästen entwarf und Zeichenunterricht gab. Weiter ging es mit dem Studium der Künste in Karlsruhe. Ab 1895 kam es zu Aufenthalten in der Künstlerkolonie des Fischerdorfes Duhnen bei Cuxhaven, wo er seine spätere Frau Margarete Boldt kennenlernte. 1902 wurde er Meisterschüler unter Hans Thoma.