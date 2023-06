Kandern Sommer, Sonne, Freibadzeit

Der Sprung ins kühle Nass Foto: Ines Bode

Angezogen fühlten sich am Dienstag auch zwei Damen aus Kandern und Egisholz, die unterm Schirm am Beckenrand sitzen und die Aussicht genießen: Auf herrlich blaues Wasser und schöne alte Bäume. Überhaupt sei die Anlage sehr gepflegt. Manchmal treffe man sich nachmittags, manchmal zum Frühschwimmen. Um 9 Uhr öffnen sich die Tore des Freibads, am Sonntag bereits um 8 Uhr. Zur Frage, warum man sich frühmorgens schon in die Fluten stürze, meint Besucherin Elly, sie finde es schön, so den Tag zu beginnen – seit gut 15 Jahren.