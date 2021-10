Kandern Sorge um die Einsatzbereitschaft

Mit dem gut gegliederten Aufbau des Feuerwehrbedarfsplans zeigten sich die Räte sehr zufrieden. Diskussionsbedarf gab es zu der Absichtserklärung, Kapazitäten für einen hauptamtlichen Kommandanten sowie eines Materialwarts zu schaffen. Dieses Vorhaben sei berufsrechtlich und haushaltstechnisch noch abzuklären, meinte Ortsvorsteher Max Sütterlin. Er sprach sich dafür aus, dass sich die Stadt Kandern diesbezüglich an ähnlich großen Gemeinden wie Efringen-Kirchen oder Schliengen orientieren sollte.

Zu diesem Thema wurde der Wollbacher Abteilungskommandant Thomas Sütterlin gehört. Er bestätigte die Einschätzung seiner Kollegen, dass der Aufwand immer größer werde. Insbesondere die administrativen Aufgaben würden zunehmen.

Dennoch war man der Ansicht, dass es auf den Dörfern weiterhin ehrenamtlich klappen müsse mit der Feuerwehr. Es wurde befürchtet, dass die Bereitschaft, sich einzusetzen, durch das Einführen von bezahlten Stellen sinken könnte.

Sütterlin sah die Wollbacher Abteilung gut aufgestellt. Er und Elisabeth Kurtenbach-Sepp freuten sich darüber, dass die Wollbacher Jugendfeuerwehr mit 13 Mitgliedern größer ist als die Kanderner Jugendfeuerwehr mit derzeit zehn Mitgliedern.

Einstimmig gab der Wollbacher Rat auch grünes Licht für die „moderate Erhöhung der Kindergartengebühren“. Die erste Anpassung seit September 2018 bleibt hinter den Empfehlungen des Gemeindetags zurück. Und für Geschwisterkinder, die gleichzeitig eine der städtischen Einrichtungen besuchen, gibt es Abschläge.

Zur Verschönerung des Kirchenvorplatzes und des Friedhofparkplatzes schlug Sütterlin Bürgeraktionen vor.

Holzen

Keine Einwände hatte auch der Ortschaftsrat Holzen gegen den Feuerwehrbedarfsplan 2022 bis 2027 und die Erhöhung der Kindergartengebühren in den städtischen Einrichtungen. „Das ist eine relativ moderate Erhöhung nach drei Jahren“, stellte Ortsvorsteher Willi Weiß fest. Der Kindergarten Holzen ist davon nicht betroffen, da er sich in kirchlicher Trägerschaft befindet.

Bekannt gegeben wurde in der Sitzung am Dienstag die Auswertung des Smiley-Geräts, das eine Zeit lang am Ortseingang von Holzen Station gemacht hatte. Die große Überraschung dabei: Fast alle Autofahrer – 95 Prozent – bewegten sich innerhalb der Toleranz, fuhren also höchstens fünf Stundenkilometer zu schnell. „Einer ist mal mit Tempo 100 reingerauscht“, berichtete Weiß. Dies sei aber die absolute Ausnahme gewesen. „Es ist offenbar nicht ganz so schlimm, wie man’s wahrnimmt“, so das Fazit des Ortsvorstehers.

Weiß freute sich auch über die Fortschritte bei der Breitbandverkabelung. Die Arbeiten seien in den letzten Zügen. Bereits im November könne mit dem Einblasen der Glasfaserkabel begonnen werden. Weiß schätzt, dass in etwa in einem halben Jahr alle Holzener, die das wollen, mit schnellen Anschlüssen versorgt sein werden.