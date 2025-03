Kandern: Soufflenheim und Kandern feiern die Befreiung

Mit einem beeindruckenden Festakt vor dem „Monument aux Morts“ (Totenmal) wurde gemeinsam der Opfer des Krieges und der vielen mutigen und entschlossenen Menschen, die für Frieden und Freiheit gekämpft haben, gedacht.

Bei strahlendem Sonnenschein begrüßte Bürgermeister Camille Scheydecker alle Anwesenden. Simone Penner hatte die Ehre, am großen Gedenktag zu den Bürgern zu sprechen. Besondere Anerkennung fand, dass Kanderns Bürgermeisterin die komplette Rede in französischer Sprache gehalten hat – „als Zeichen der Wertschätzung ein wichtiger Beitrag für unsere Verbundenheit und unseren gegenseitigen Respekt“, heißt es in der Mitteilung.