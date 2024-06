„Aber wir glauben an unsere Philosophie und müssen in die Zukunft blicken“, sagte er bei der Mitgliederversammlung in Wollbach. Während des vergangenen Jahrs hätten sie Überstunden und Urlaubstage in einem bislang nicht gekannten Ausmaß abgebaut, um die Kosten aufzufangen, aber die Sozialstation könne es sich nicht leisten, am Personal zu sparen. Er gab offen zu, dass das auch eine Frage des „Mind-Sets“ sei – solche Impulse seien nicht motivierend für die Mitarbeiter.

„Wir haben beim Personal in der Pflege zusätzlichen Druck durch die Schweiz. Wir müssen beim Gehalt bis an unsere Schmerzgrenze gehen“, sagte Bender. Gemeinsam mit Beratern der Kirche sehe sich die Sozialstation alle Abläufe an, um Kosten in der Abwicklung einzusparen – aber nicht zu Lasten der Betroffenen. Vorbei sind auch die Zeiten, als die zwölf Kirchengemeinden und Kommunen Zuschläge gemacht hatten, wie es jemand aus der Zuhörerschaft ins Spiel gebracht hatte. „Das ist gegen unser Selbstverständnis“, sagte Bender. Eine Sozialstation in kirchlicher Trägerschaft müsse anders kalkulieren als ein privater Pflegedienst. „Wenn einer unserer Kräfte wegen einer Spritze nach Malsburg-Marzell fährt, ist das für sich nicht kostendeckend, aber trotzdem machen wir dies, weil es unserem Ansatz entspricht“, erläuterte er. Auf die Frage aus der Runde, wie hoch die Rücklagen denn seien, antwortete Vorstandschef Klaus Sänger, dass er diese Antwort mit Rücksicht auf die Statuten nicht geben könne. Es sei aber genügend, um den Anbau anzugehen, der schon mehrfach verschoben worden sei. „Die Kommunen und Kirchengemeinden haben selbst zu kämpfen“, erläuterte er ergänzend und sagte, dass die Sozialstation das Fundraising in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten in diesem Jahr stellen werde. 2023 lag die Spendensumme nur bei etwa 7000 Euro. Man werde nun die Fördervereine gezielt um Unterstützung bitten. Es werden dadurch etwa 35 000 Euro erwartet, sagte Bender. Ein Brief an die Vereine sei bereits fertig vorbereitet, hieß es.