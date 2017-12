Kandern Sprache Schlüssel zur Arbeitswelt

100 Flüchtlinge leben in Kandern: 40 in der Gemeinschaftsunterkunft (GU) beim Schwimmbad und 60 in Wohnungen im Rahmen der Anschlussunterbringung (AU) der Stadt. „Der Anblick von Flüchtlingen in Kandern gehört mittlerweile zum Alltag“, stellte Norbert Hagemann, Koordinator der Flüchtlingshilfe Kandern, beim Informationsabend am Freitag fest.

Von Silke Hartenstein

Kandern. Zu dieser Veranstaltung des Landratsamts, der Stadt und Diakonie kamen 38 Bürger – ein guter Zuspruch, fanden die Veranstalter.

Lucia Klein, Flüchtlingsbeauftragte im Landratsamt, ging auf die Entwicklung der Flüchtlingszahlen im Landkreis ein (siehe Infobox). Da immer mehr Geflüchtete mittlerweile in der AU angelangt sind, ändere sich auch die Arbeit der Helferkreise. Wie Hagemann berichtete, halbierte sich Kanderns Helferkreis von 120 auf jetzt 60 Mitglieder, 30 von ihnen haben „Patenschaften“ für einzelne Flüchtlinge übernommen. Das Engagement sei weiterhin unerlässlich, um das Entstehen einer „Parallelgesellschaft“ zu verhindern, sagte Hagemann.

Die Aktivitäten des Helferkreises begannen Ende 2015 mit der Ankunft von Flüchtlingen in der Jugendherberge Platzhof. Mit Inbetriebnahme der Kanderner GU im Frühjahr 2016 ging es weiter mit Begleit- und Fahrdiensten, individueller Betreuung, Sprachkursen, Freizeit- und Begegnungsangeboten und Unterstützung von Kindergärten und Schulen.

Integration und Begleitung im Alltag

Mittlerweile verlagerte sich das Aufgabenfeld des Helferkreises zur auf Dauer ausgelegten Integration und Begleitung im Alltag. Damit sich auch Flüchtlinge ohne Anspruch auf Teilnahme an Integrationssprachkursen hierzulande verständigen können, gehören weiterhin Sprachkurse zu den Aktivitäten des Helferkreises. Hagemann zog eine positive Bilanz der ehrenamtlichen Arbeit und der Kooperation mit Stadt, GU-Leitung und Landratsamt. Er schloss mit: „Die Flüchtlinge sind uns viel ähnlicher, als wir oft denken“.

Angela Schellhorn ist neue Integrationsbeauftragte

Zu den Ehrenamtlichen kamen und kommen professionelle Betreuer. Wie Christina Hopfner, Leiterin des Fachbereichs Migration bei der Diakonie Lörrach ausführte, wurden zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise viele Betreuungskräfte angestellt. Damit diese ein weiteres Jahr ihre Arbeit fortführen können, nahm der Landkreis Geld in die Hand. Gefördert durch den Pakt für Integration des Landes behielt so auch Jörg Weiss, Sozialbetreuer der GU Kandern, seine Stelle und berät nun zudem Familien in Kanderns AU. Dazu kommt seit 1. November Kanderns Integrationsbeauftragte Angela Schellhorn. Sie stellte sich an diesem Abend vor (wir berichten noch).

In Kandern, so Weiss, habe eine einstellige Zahl der Flüchtlinge in Anschlussunterbringung Arbeit gefunden. Wie Hopfner sagte, seien unzureichende Sprachkenntnisse bei der Suche nach Arbeits- oder Ausbildungsplatz das größte Problem. Bei der folgenden Diskussion ergänzte die Integrationsbeauftragte des Landkreises, Eva Petersik, dass die Sprachkenntnisse anerkannter Asylbewerber selbst nach Abschluss des Integrationssprachkurses B1 häufig nicht den Anforderungen der Arbeitswelt entsprächen – was auch an der Ausrichtung der Kurse läge. Um dies zu ändern, müssten Betriebe, Schulen und Sprachkursträger mehr zusammen arbeiten, meinte Kreisrätin Gabriele Weber.

Kanderns Bürgermeister Christian Renkert dankte allen ehrenamtlichen und angestellten Flüchtlingshelfern.

Stadt will weiteren Wohnraum für Flüchtlinge schaffen

Die Stadt, sagte Renkert, sei dran an der Schaffung weiterer Unterkünfte für Flüchtlinge und biete als Mieter zudem eine Sicherheit für private Vermieter von Wohnraum.

Auf die Frage eines Zuhörers, ob der Bürgermeister wegen seiner kooperativen Haltung zur Flüchtlingsfrage schon einmal bedroht worden sei, sagte Renkert: „Es gab schon mal ein böses Wort – sonst nichts“.