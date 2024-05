Diskussion um Klausel für ortsfremde Kinder

Für Diskussionen sorgte erwartungsgemäß die Klausel, dass bis zu 40 Prozent der Kinder ortsfremd sein könnten. Das sei in der besonderen Ausrichtung des Waldorfkindergartens begründet, sagte Penner und verwies darauf, dass solche Einrichtungen traditionell ein größeres geographisches Einzugsgebiet hätten. „Das ist so am Tisch verhandelt worden“, begründete Penner.