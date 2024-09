Kandern: Stadt Kandern beteiligt sich an Strom-Bündelausschreibung

Ziel für die Bündelausschreibung sei es aber grundsätzlich, für die 110 Strom-Abnahmestellen einen Lieferanten zu finden, hieß es. Der Gemeinderat entschied sich einstimmig für die Variante mit 100 Prozent Ökostrom, ohne eine Neuanlagen-Regelung aufzunehmen. Da hierunter auch Anlagen gefallen wären, die bereits bis zu sechs Jahre am Netz sind, nannte dies Merkel „eine Mogelpackung“. „Der Lieferpreis und die Vertragslaufzeit sind dann für drei Jahre fix – wir können auch bei fehlenden Angeboten nicht abschichten“, sagte Merkel auf Nachfrage aus dem Rat. Die Ausschreibung allein koste etwa 3500 Euro, der Ökostromanteil schlage mit 5000 Euro an zusätzlichen Kosten pro Jahr zu Buche, so die Vorlage.