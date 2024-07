Kandern: Stadt soll Zentrales Archiv erhalten

„Wir haben allein aus Freiburg 40 laufende Meter an historischen Akten überstellt bekommen“, erläuterte Hochbauamtsleiterin Judita Kovac dem Riedlinger Ortschaftsrat. Der Bedarf an einem eigenen Archiv ist also sprunghaft angestiegen, zumal der Stadt gar nicht bewusst war, welche historischen Schätze in den einzelnen Dienststellen in den vergangenen Jahrzehnten und länger verwahrt wurden.