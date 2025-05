Kandern: Stadt will Mitwirkung durch Jugendliche beim Neuanstrich prüfen

Bianca Sütterlin von den Freien Wählern aber regte an, die jugendlichen Besucher des Jugendzentrums in die Malerarbeiten miteinzubinden – und bekam Unterstützung durch die anderen Gremiumsmitglieder. Kandern Bürgermeisterin Simone Penner hält es zwar prinzipiell für eine gute Idee, die Jugendlichen einzubinden: Allerdings müsste vor der Auftragsvergabe mit dem in Frage kommenden Unternehmen geklärt werden, ob dies möglich und machbar sei und ob dies zu mehr oder weniger Kosten führe.

Entscheidung verschoben

Auch müsse man bei den Jugendlichen nachfragen, ob diese überhaupt Lust hätten, zwingen könne man sie nicht. Denn, so befand Penner: „Das Jugendzentrum zu betreiben und instandzuhalten, gehört zu den kommunalen Pflichtaufgaben.“