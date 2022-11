Kandern Stadtwald wieder nicht im grünen Bereich

Im Vermögenshaushalt gab es ein Plus von 39 380 Euro. Hier wurden 40 155 Euro eingenommen durch Verkauf von 274 Ar Wald und 4800 Euro ausgegeben für den Kauf von 46 Ar Wald zwecks Arrondierung. Der Neubau der abgebrannten Lange-Ebene-Hütte in Sitzenkirch kostete 11 855 Euro, doch kamen hierfür 15 880 Euro Spenden herein.

Versteigerungen von Brennholz

Als nächstes wird in den Ortschaftsratssitzungen über den Jahresabschluss 2021 beraten. Tannenkirchs Ortsvorsteher Fritz Höferlin stellte in der Sitzung des Verwaltungsausschusses fest, dies sei nun das dritte Jahr mit einem Defizit. „Damit kann ich mich nicht abfinden“, sagte er und fragte, wie es mit Holzversteigerungen aussehe.

2023 seien drei vorgesehen, gab von Schröder bekannt. Eine am Behlen, eine bei Kandern und am 21. Januar eine in Sitzenkirch. Interessenten aus Ortsteilen, in denen es 2023 keine Holzversteigerung gebe, könnten zu diesen drei Terminen Brennholz kaufen oder sich direkt an den Forstrevierleiter wenden.