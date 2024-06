Kandern: Städtlitag bei herrlichem Sonnenschein

Beim Bingo am Vorabend Foto: Gudrun Gehr

Auf dem Blumenplatz konnten die Besucher in den Melodien und Schlagern schwelgen, während Jürgen Hässler mit seinem Saxofon von Tisch zu Tisch ging. Schlager-Barde Christian Lais löste das Duo beim Versprühen der fröhlichen Festlaune ab. Die Moderation übernahm informativ Stefan Kramberg vom Werbering.

Chanderli im Dauerbetrieb

Zahlreiche Besucher reisten im gemütlich schnaufenden „Chanderli“ an. Im „Städtli“ war den ganzen Sonntag mächtig was los, insbesondere an den Versorgungsständen der Vereine und der Gastronomie mit bestem kulinarischem Angebot bildeten sich lange Schlangen. Ein netter Plausch verkürzte die Wartezeit zum Imbiss und zu den Getränken. Die Feuerwehr beeindruckte bei zwei Showübungen die Besucher. Hier wurde die Brandbekämpfung auf einer Terrasse simuliert, aber auch das Bergen eines Verletzten im Bach.